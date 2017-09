Nuovo anno, vecchia storia: Lichtsteiner deluso. E pronto a riprendersi la Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un anno dopo, stessa musica: Stephan Lichtsteiner è stato nuovamente escluso dalla lista Champions presentata ieri dalla Juventus e non modificabile fino al termine della fase a gironi. Non una novità per lo svizzero, che già l'anno scorso subì la stessa sorte, salvo essere reintegrato a febbraio dopo la cessione di Hernanes. Neanche una scelta concordata, si direbbe, visto lo sfogo del calciatore, che via social si è detto deluso da questa scelta, pur assicurando il massimo impegno. Quello che, del resto, il 26 elvetico ha sempre messo in campo nei suoi anni in bianconero, Una scelta, quella di Allegri e della Juve in generale, su cui pesa il mancato arrivo di Leonardo Spinazzola, inseguito a lungo anche per il fatto di essere cresciuto nel vivaio juventino. Se l'Atalanta avesse ceduto, con ottime probabilità Kwadwo Asamoah avrebbe lasciato Torino, e con essa anche il posto a Lichtsteiner. Nulla di fatto, il ghanese è rimasto e a questo punto rimarrà, nonostante lo cerchino in Turchia, ove il mercato chiuderà il 7 settembre. Ed è stato preferito a Lichtsteiner perché di fatto è l'unica riserva "di ruolo" per Alex Sandro a sinistra, oltre a poter giocare a centrocampo, altro settore dove la coperta bianconera, nell'ipotesi di una linea mediana a tre, non è lunghissima. Motivazioni tattiche e numeriche, alla base di una scelta quasi costretta per i bianconeri, che ben volentieri avrebbero inserito Spinazzola (2 slot sui 4 disponibili per i giocatori cresciuti nel vivaio sono invece inutilizzati), ma non hanno potuto. Scelte tattiche, però, anche da valutare con attenzione: l'anno scorso Asamoah, complice qualche problema fisico, è stato impiegato col contagocce da Allegri. A diffferenza di Lichtsteiner, che ha saputo ritagliarsi un ruolo importante. Come ha sempre fatto e potrebbe fare ancora: De Sciglio ha bisogno di tempo, Howedes a destra è comunque adattato. Ne riparleremo a gennaio, ne riparleranno le alte sfere bianconere: guai a dare per finito Licht. L'anno scorso insegna. A quanto pare fino a un certo punto.