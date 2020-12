Nuovo attaccante a gennaio? Pioli: "Abbiamo le capacità di poter sopperire alle mancanze"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli analizza anche la possibilità di tornare sul mercato a gennaio per una punta strutturata che possa dare il cambio a Ibrahimovic: "Quando hai a che fare con più defezioni in un singolo reparto è normale andare in difficoltà, in qualsiasi reparto. Abbiamo le capacità di poter sopperire alle mancanze, abbiamo recuperato Castillejo e Saelemaekers. Chiaro che l'assenza di giocatori nello stesso reparto ci abbia tolto qualcosa in termini di rotazioni, soprattutto. Ci sono anche Colombo e Maldini, che sono sicuro che sapranno farsi trovare pronti quando avremo bisogno di loro. Spero di avere tutta la rosa a disposizione per poter fare le scelte migliori".