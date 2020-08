Nuovo attacco di Piquè: "Ora il Barça cambi tutto. Se serve vado via anche io..."

Nuove dichiarazioni di Gerard Piquè, ancora più pesanti di quelle precedenti. Il difensore del Barcellona dopo l'8-2 incassato contro il Bayern Monaco ha chiesto un repulisti generale: "Una partita orribile, una sensazione brutta. E' una vergogna, non ho parole. Non si può giocare così in Europa, è una cosa che non riesco a spiegare. E' molto duro e spero che succeda qualcosa, dobbiamo riflettere tutti. Il club ha bisogno di cambiare, non parlo di allenatori o giocatori ma questo club ha bisogno di cambiare a livello strutturale. Nessuno è imprescindibile, se devo andarmene io me ne vado. Abbiamo bisogno di forze nuove, fresche, sarò il primo ad andarmene se serve. Dobbiamo riflettere e capire quello che è meglio per il Barça"