Nuovo cinema Fiorentina. Nonostante il monte ingaggi e le cessioni

© foto di Federico De Luca

Un anno dopo, la Fiorentina è sempre ottava in campionato. A quattro punti in meno, sì, ma anche con tante cessioni di giocatori centrali nel progetto delle scorse stagioni e con un monte ingaggi abbattuto. Con un'età media decisamente abbassata e con i protagonisti del presente che stanno rendendo meglio di chi è partito. Giovanni Simeone è a quota 9 reti senza rigori, Nikola Kalinic è a 2. Jordan Veretout ne ha fatti 7, Borja Valero 1. 5 totali per Federico Bernardeschi, 6 per il suo erede designato, Federico Chiesa. Soffermandoci al mero dato delle reti, anche Marco Benassi ne ha siglati 3, uno più di Matias Vecino, 2. Tra le migliori squadre della Serie A per rendimento del 2018, in testa in assoluto in quello delle ultime cinque giocate in Serie A con cinque vittorie di fila, la Fiorentina ha certamente messo le basi per qualcosa di importante. Migliorabile e affinabile, chiaro, però il rendimento di Vitor Hugo al fianco di German Pezzella è in netta crescita, Nikola Milenkovic ha vent'anni ed è già una garanzia per il presente e non solo per il futuro. Riccardo Saponara, se dopo mesi difficili confermerà smalto e idee delle ultime sortite, sarà arma preziosa visto che ha soli ventisei anni. Una rosa molto giovane, che manca forse d'esperienza e questo si è visto anche e soprattutto nelle gare più probanti e delicate. Però l'ambiente, che storicamente è stato la forza di una rosa e di un progetto economicamente al di sotto delle dirette contendenti, si è ricompattato anche se purtroppo dopo la tragica scomparsa del Capitano, Davide Astori. Che era la Luce dello spogliatoio. Che è ora la guida dello spirito, dei duori e dell'animo di un gruppo che lo sta onorando al meglio. Oggi e domani.