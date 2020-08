Nuovo corso Juventus, serve sicurezza sulle fasce. E lo United ritorna su Alex Sandro

Lavori in corso sulle fasce in casa Juve. C’è movimento sui terzini e l’intenzione è di compiere un salto di qualità e di dotare di due interpreti per ruolo la rosa di Pirlo. Nell’ultima stagione, Sarri ha inventato laterale destro di difesa Cuadrado, con buoni risultati, compensando così i lunghi periodi di infortunio di De Sciglio, e tenuto Danilo come alternativa. A sinistra, il solo interprete mancino è stato Alex Sandro. Il nuovo corso tecnico vuole sicurezze anche sulle fasce. Cuadrado potrà essere utile da terzino anche con il Maestro; Danilo, a meno di offerte significative, resterà.

Alex Sandro-Man United? - Stesso discorso per Alex Sandro. Su quest’ultimo, però, si registra il rinnovato interesse del Manchester United, già in passato vigile, così come i cugini del City e lo stesso Paris Saint Germain, ma senza affondare il colpo. La Juve, che ha bisogno di fare cassa, potrebbe ascoltare le sirene provenienti da Old Trafford ad una condizione: che preannuncino una proposta da almeno 40 milioni.