Nuovo Dpcm, sospese attività dei campionati regionali e provinciali: si gioca in Serie A, B, C e D

Nella notte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 24 novembre prossimo. Cosa cambia per quanto riguarda il calcio? Viene confermato tanto di quanto era già noto dal Dpcm della settimana scorsa. Saranno dunque sospese le attività dei campionati di livello regionale e provinciale. Di fatto, nel calcio andranno avanti Serie A, B, C e D. Dall'Eccellenza in giù, invece, tutto fermo.

Calcio femminile e Primavera. Nel calcio femminile si va avanti in Serie A e B. Tutti i campionati sotto l'egida della FIGC di interesse nazionale vanno avanti, dunque è confermato anche il campionato Primavera.