Nuovo modulo e Petriccione in regia: il Lecce si riscopre bello, ancora con le big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È un Lecce che si esalta con le grandi. Dopo aver fermato la corsa di Juventus e Milan, ieri i giallorossi hanno raccolto un punto da una sfida che sulla carta sembrava - come ribadito anche da Liverani in conferenza stampa - "impari". Un cambio modulo che ha dato i suoi frutti, soprattutto a livello di copertura degli spazi nella propria metà campo e chissà che non possa segnare la svolta in vista del futuro: un 5-3-2 che, contro le big a parte, può evolvere in un 3-5-2. Chissà, vedremo.

Petriccione superstar. Liverani ha dimostrato anche di avere coraggio: non solo per aver sperimentato, per la prima volta dal suo arrivo nel Salento, il nuovo modulo, ma anche per aver lasciato in panchina un deludente Tachtsidis. Il greco è in un momento "no" e nonostante sia fondamentale negli equilibri della squadra, è rimasto fuori. E Petriccione, collocato in cabina di regia, "ha giocato - ha ammesso l'allenatore giallorosso - la sua miglior partita in Serie A". Che il Lecce abbia trovato il suo vero regista? Un'infinità di palloni toccati e smistati, la personalità di andare a prendere il pallone.

Mercato. Ottima anche la partita di Deiola, che sempre più si sta calando nella realtà leccese. Adesso dal mercato arriveranno altri due rinforzi: nelle prossime ore è atteso l'annuncio di Acquah, ex Torino e Palermo tra le altre, che arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto; e poi sarà la volta di Saponara, per il quale la distanza con la Fiorentina si è assottigliata. Ma occhio, per il ruolo del trequartista, anche a un "mister X" sul quale starebbe lavorando il diesse Meluso.