Nuovo Mondiale per Club, al via presente il 75% delle Champions League

Il Nuovo Mondiale per Club teorizzato dalla FIFA sta facendo parecchio discutere, non solo in Italia. Un 'campionato delle stelle' che regalerebbe indubbiamente spettacolo, anche se alcuni suoi dettagli devono ancora essere studiati a dovere. Quel che sembra certo, in vista del 2021, è che la prima edizione sarà organizzata con inviti ad hoc basati sulla storia internazionale e sul blasone delle varie società. Fermandoci all'Europa il conteggio è presto fatto: certe del posto sono le squadre con almeno 3 successi in Coppa dei Campioni/Champions League, ovvero Milan, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Liverpool, Ajax, Manchester United. Presenti anche Juventus e PSG per l'importanza nello scacchiere continentale, mentre le altre due (i posti europei sono 12) saranno scelte fra Manchester City, Chelsea, Atletico Madrid, Benfica, Porto e Borussia Dortmund.

Una griglia di partenza prestigiosissima, la cui lucentezza è testimoniata dalla somma di successi in ambito internazionale. Fra Coppa dei Campioni (37) e Champions League (25) sono state giocate 62 edizioni e le squadre sopracitate hanno collezionato, in totale, 46 successi, ovvero il 74,2% del totale. Questo nel dettaglio lo storico riguardante i 10 (+2) club implicati nel conteggio:

12 - Real Madrid (55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 65-66, 97-98, 99-00, 01-02, 13-14, 15-16, 16-17)

7 - Milan (62-63, 68-69, 88-89, 89-90, 93-94, 02-03, 06-07)

5 - Bayern Monaco (73-74, 74-75, 75-76, 00-01, 12-13), Liverpool (76-77, 77-78, 80-81, 83-84, 04-05), Barcellona (91-92, 05-06, 08-09, 10-11, 14-15)

4 - Ajax (70-71, 71-72, 72-73, 94-95)

3 - Inter (63-64, 64-65, 09-10), Manchester United (67-68, 98-99, 07-08)

2 - Juventus (84-85, 95-96)

0 - PSG

Squadre ancora in bilico ed escluse dal conteggio:

2 - Porto (86-87, 03-04), Benfica (60-61, 61-62)

1 - Chelsea (11-12), Borussia Dortmund (96-97)

0 - Manchester City, Chelsea