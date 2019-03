Nuovo Mondiale per Club, ECA si ribella a Infantino: "I nostri club non parteciperanno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ECA contro Infantino. L'Associazione dei Club Europei, presieduta da Andrea Agnelli, attraverso una lettera firmata dai 15 consiglieri, si è schierata compatta contro il presidente della FIFA in merito alla creazione di una Coppa del Mondo per club, che andrebbe a rimpiazzare l'attuale Mondiale per Club ritenuto, a ragione, di scarso interesse e altrettanto scadente competitività. Così come verrebbe rimpiazzata la Confederations Cup. Il format proposto è quello di un torneo che comprenda 24 squadre, otto delle quali europee, che si giocherebbero il torneo a partire dall'estate 2021 con cadenza quadriennale. In merito Infantino ha fatto sapere che ci sono investitori pronti a versare 25 milioni di dollari alla FIFA per organizzare il torneo. "Nessun club ECA prenderà parte a una competizione del genere" si legge nella lettera, pubblicata dalla Suddeustscge Zeitung.