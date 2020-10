Nuovo positivo al Covid-19 in vista del derby: è il nerazzurro Young. Sono 6 in tutto all'Inter

Altro caso di positività al Coronavirus in casa Inter. Si tratta di Ashley Young, come comunicato dalla stessa società nerazzurra: "FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione".

Brutte notizie, dunque, per Antonio Conte in vista della ripresa del campionato ed in particolare verso il derby contro il Milan: Young è il sesto positivo al Covid-19 della squadra nerazzurra - in isolamento fiduciario almeno fino a martedì - dopo i casi accertati di Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini e Radu.