Nuovo San Siro: accordo più vicino ma c'è il nodo relativo alle volumetrie

Il tanto atteso parere del ministero dei Beni culturali su San Siro è finalmente arrivato: lo stadio milanese "non presenta interesse culturale e come tale è escluso dalle disposizioni di tutela". Il Meazza può quindi essere abbattuto, ma Milan e Inter non intendono approfittare del mancato vincolo e quindi si andrà avanti con l'ultimo progetto che i due club hanno presentato qualche giorno fa in Comune, che prevede una parziale rifunzionalizzazione del vecchio impianto.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il grande nodo da sciogliere resta sempre quello delle volumetrie: a fronte di una spesa di 74 milioni di euro per mantenere in piedi alcune parti di San Siro, le due società chiedono di edificare 180 mila metri quadrati per rientrare dall’investimento da oltre un miliardo. Per il Comune di Milano si tratta di una richiesta troppo alta, ma l'accordo tra le parti appare ora più vicino.

La strada per la costruzione del nuovo stadio, nonostante ciò, è comunque ancora lunga: tra studio di fattibilità e approvazione della giunta, del Consiglio Comunale e anche della Regione Lombardia il sì definitivo dovrebbe arrivare tra aprile e ottobre 2021