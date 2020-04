Nuovo San Siro: passi avanti per Inter e Milan. Sport e negozi dentro lo stadio

L’emergenza Coronavirus non ha fermato i “lavori” per la realizzazione del nuovo San Siro. Le parti - Milan e Inter da un lato, Comune di Milano dall’altro - sono rimaste in contatto, facendo ulteriori passi in avanti. E la strada, come riporta La Gazzetta dello Sport, sembra più in discesa. Stando alla notizia riferita dalla rosea, a maggio potrebbe arrivare il nuovo ok da Palazzo Marino e ripartire l’iter politico dell’intero progetto.

Come detto, la pandemia non ha scoraggiato le due milanesi. Al contrario: in un momento così difficile per la città, avere ancora investitori pronti a spendere qualcosa come 1.2 miliardi per il nuovo stadio è un segnale positivo che i club non smettono di sottolineare. Il tema centrale rimane quello delle volumetrie, ma la distanza tre le parti non è più abissale come qualche mese fa: le due società, infatti, ragionano su un distretto San Siro con meno cemento rispetto all’idea originaria, venendo così incontro alle esigenze del Comune.

Una parte dell’attuale Meazza, così come richiesto dai vertici di Palazzo Marino, verrà salvata e destinata ad altre funzioni (perlopiù sportive). Ma la novità delle ultime settimane è il riutilizzo del vecchio impianto anche a fini commerciali: dentro il rinnovato San Siro, infatti (che conserverà le rampe del secondo anello, ritenute di valore architettonico), troveranno spazio negozi, ristoranti, cinema e altre attrattive.