Nuovo stadio della Roma. Tor di Valle sempre più complesso, spunta il Flaminio

Continuano ad emergere nuovi ostacoli sulla strada per il nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. L’amministrazione comunale non ha ancora dato il via libera e la stessa società giallorossa non sembra più così convinta per i costi dell’operazione. Così, come riporta La Gazzetta dello Sport, sta prendendo quota l’ipotesi legata alla ristrutturazione dello stadio Flaminio, con una concessione di 99 anni. I problemi legati alla centralità dell’impianto e i vincoli architettonici.