Nuovo stadio Fiorentina, Commisso: "La strada non è ancora spianata"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato l'incontro col sindaco di Firenze Dario Nardella con tema "nuovo stadio", rilasciando queste dichiarazioni: "Vengo qui spesso ed ogni volta andiamo avanti, ma non siamo ancora lì, nel senso di trovare la strada tutta spianata per cominciare a fare qualcosa, sia a Campo di Marte che alla Mercafir. Spero che si vada un po' più 'fast' così posso prendere una decisione per fare un bello stadio a Firenze". A riportarlo è Ilsitodifirenze.it.