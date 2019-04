Nuytinck avvisa l'Ajax: "Mandzukic provocatore, CR7 un ghepardo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore olandese dell'Udinese Bram Nuytinck ha parlato ai microfoni di ELF Voetbal della sfida tra Ajax e Juventus, avvertendo i connazionali sui pericoli dell'attacco bianconero, in particolare di un elemento: "Mandzukic è un provocatore. Molto diverso da Ronaldo, che mantiene un basso profilo con gli avversari. Mandzukic ti cerca costantemente, ti dà una piccola spinta o una spallata. Fa di tutto per lavorare contro di te. L'Ajax dovrà adattarsi senza cascarci. Poi c'è Kean, un grande talento, che segna sempre più spesso, contro di noi ne ha fatti due e abbiamo perso 4-1. Ronaldo? L'ho affrontare per la prima volta quest'anno, è terribilmente veloce, anche se ora ha 34 anni. Sceglie i suoi movimenti come un ghepardo, come scelta del tempo è il numero numero. Di certo la sua assenza farebbe una grande differenza per l'Ajax, sono davvero curioso di vedere come i lancieri giocheranno domani di sera".