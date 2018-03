Nuytinck: "Periodo difficile da spiegare. A Bergamo per vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un evento con i tifosi friulani. Ecco quanto riporta udineseblog: "So che i tifosi hanno fiducia in noi. A volte capita di incappare in momenti difficili, a volte va meglio. Questo è un momento no, ma noi crediamo in noi stessi e nel supporto che questi tifosi ci danno sempre: credo che tutto presto tornerà a posto. È difficile spiegare il momento negativo, anche se abbiamo giocato contro avversari tosti. Ci risolleveremo in un paio di gare: noi crediamo in noi stessi e contro l'Atalanta dobbiamo vincere".