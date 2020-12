Nzola lancia lo Spezia, Barrow pareggia e sbaglia un rigore nel recupero: 2-2 al Picco

La prima volta non si scorda mai, o quasi. Il Picco riaccoglie finalmente lo Spezia, per un grande esordio in Serie A. E i ragazzi di Italiano non deludono, anche se si fanno rimontare due reti dal Bologna. Finisce 2-2: Nzola illude gli Aquilotti con una doppietta, Dominguez e Barrow pareggiano i conti, poi il gambiano sbaglia il rigore del 2-3 al 96'.

Il primo gol al Picco in Serie A lo segna Nzola - È una serata speciale per la squadra di Italiano, che ci tiene a fare bella figura e sfodera un gran primo tempo. I liguri giocano con il solito piglio aggressivo, con idee chiare. Il Bologna, invece, si affida a sporadiche iniziative dei trequartisti e di Barrow, schierato come punta centrale. Al 19' si sblocca il punteggio: invenzione di Maggiore, che serve Gyasi alle spalle della difesa; l'esterno, a tu per tu con Da Costa, è molto altruista e serve Nzola, che deve solo appoggiare in rete. La reazione dei felsinei è immediata ma si esaurisce nell'occasione mancata da Barrow, che sfugge a Chabot e salta Provedel, ma non centra la porta. Lo Spezia rifiata ma dà l'impressione di essere in controllo. E quando attacca è sempre pericoloso, grazie alla fisicità e alla velocità degli esterni.

Ancora Nzola, la riapre Dominguez - I padroni di casa rischiano di raddoppiare subito a inizio ripresa. Agudelo, pescato sul lato destro dell'area, colpisce il palo da posizione ravvicinata. Pochi minuti dopo, al 63', è ancora l'ex viola protagonista: cavalcata centrale di Estevez, apertura per Agudelo che stavolta trova Nzola tutto solo sul secondo palo. Per l'ex Trapani è di nuovo un gioco da ragazzi mettere dentro. Quando sembra che il match sia chiuso, però, arriva il gol del Bologna: sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, Dominguez raccoglie in area e scarica in fondo al sacco.

Barrow croce e delizia - I felsinei ci provano con la forza della disperazione. Mihajlovic non ha molte risorse in panchina, così lo Spezia non fa particolare fatica a controllare le ultime offensive degli ospiti. Anzi, sono i liguri a sfiorare più volte il 3-1, e sono errori fatali perché al 92' Barrow sorprende Provedel (colpevolmente fuori dai pali) con uno splendido pallonetto da oltre 30 metri. Il portiere di casa, però, si fa perdonare al 97', neutralizzando un rigore dello stesso Barrow concesso dal VAR per un fallo di Pobega. Ancora un errore dal dischetto (sempre nei minuti di recupero) contro lo Spezia per l'ex Atalanta, come in Coppa Italia. Finisce 2-2, una partita davvero emozionante, soprattutto nel finale.