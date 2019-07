Nzonzi, Dzeko e Zaniolo, in tre con le valigie. Per motivi diversi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'addio di Stephan El Shaarawy, dalla Roma allo Shanghai Shenhua, non è l'ultimo di quest'estate. Perché ci sono altri tre profili molto importanti che potrebbero lasciare Trigoria nei prossimi mesi, per motivi differenti. Chi per fare cassa, chi perché non più un'opzione, chi per le richieste economiche di ingaggio, troppo alte per il curriculum.

STEVEN NZONZI - È arrivato oggi, con una felpa, a Villa Stuart, ma il francese è già un separato in casa da tempo, tanto che non si è fatto vedere al momento del raduno. Arrivato un anno fa per 30 milioni di euro, ora rischia di essere svenduto. Oppure, più semplicemente, prestato con diritto di riscatto in favore di una richiedente.

EDIN DZEKO - Stipendio alto, difficile collocazione, tentativo di avere un nuovo modo di giocare. La Roma non vuole svenderlo, ma per una cifra superiore ai 10 milioni di euro può cederlo: anche perché lo stipendio è alto, oltre i 4,5 milioni, cioè il tetto salariale imposto dal nuovo corso e a cui non sfuggirà, eventualmente, neanche Gonzalo Higuain.

E POI ZANIOLO - Discorso un po' differente per il talentino, sbocciato sotto Di Francesco e un po' smarrito negli ultimi mesi, con l'arrivo di Claudio Ranieri. Monchi lo considerava assolutamente incedibile, Petrachi sa che con la giusta offerta può andare via. Anche perché l'ingaggio chiesto, oltre i 2 milioni, è molto alto per chi ha avuto solo un'ottima stagione in Serie A. Così attenzione alla Juventus, in uno scambio con il già citato Higuain. Perché Zaniolo è il nome che piace di più in bianconero, almeno nei giovani.