Nzonzi e la chiamata della Roma: "Appena saputo non ho esitato"

Steven Nzonzi, centrocampista della Roma, ai microfoni di Bein Sport è tornato sulla trattativa che questa estate l'ha portato dal Siviglia al club capitolino: "Avevo bisogno di un'altra sfida. Questo mi consente di progredire individualmente. Mi piacciono le sfide, le cose complicate, perché non è necessariamente facile cambiare club e paese. È stato bello per me cambiare aria. È stato difficile quando sono arrivato in Inghilterra. E all'inizio era difficile in Spagna. E qui a Roma, è un'altra sfida. Ne avevo bisogno. Dopo aver trascorso anni buoni a Siviglia, ho sentito che fosse più giusto per me cambiare aria. Quando è arrivata la Roma, non ho esitato. È un ottimo club che gioca ottime competizioni. Quindi è stato davvero buono per me".