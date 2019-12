Fonte: Vocegiallorossa.it

Ancora problemi disciplinari per Steven Nzonzi. Il centrocampista, in prestito dalla Roma al Galatasaray, è stato messo fuori rosa ed ha dichiarato di voler lasciare la squadra turca. Per lo scarso rendimento, il francese ha scaricato la colpa sui suoi compagni di squadra e sembra davvero vicino alla rottura con il Galatasaray. Lione ed Everton sono interessate a lui e Nzonzi potrebbe anticipare a gennaio il suo rientro in Italia, per poi ripartire durante la sessione di mercato invernale. Queste le sue dichiarazioni, riportate da fanatik.com: "Non sono riuscito a trovare un giocatore che, quando ho la palla, corra in avanti, cerchi il passaggio giusto o si posizioni correttamente per ricevere il pallone e farlo girare. Il problema di questa squadra non è chi gioca davanti alla difesa, ma chi non fa movimento in attacco. Indipendentemente da chi giochi, il problema sarà sempre lo stesso".