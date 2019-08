Nzonzi-Galatasaray, riscatto fissato a 16 mln. I dettagli ufficiali dell'affare

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma ha ceduto ufficialmente a titolo temporaneo fino a giugno 2020 Steven Nzonzi al Galatasaray. Come riportato dal comunicato ufficiale del club giallorosso, l’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del club turco, per estendere il prestito fino al 30 giugno 2021, a fronte di un corrispettivo pari a 0,5 milioni di euro.

Inoltre - si legge - il Galatasaray avrà il diritto di acquisizione dei diritti a titolo definitivo a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di 16 milioni di euro, se esercitato entro il 30 giugno 2020, e di 13 milioni se esercitato entro il 30 giugno 2021.