"O vado al Barça o resto all'Inter". Lautaro Martinez ha deciso: ora sta ai club trattare

Il Mundo Deportivo fa il punto su Lautaro Martinez, punta argentina dell'Inter e spiega che il Toro ha deciso di rifiutare i corteggiamenti di Paris Saint-Germain e Manchester City. Vuole soltanto giocare al Barcellona o, in caso contrario, restare all'Inter. 111 milioni di euro di clausola rescissoria, però, sono una cifra che i Blaugrana non vogliono pagare. Sul tavolo ci sono così Arturo Vidal, Nelson Semedo, Junior Firpo e Jean-Clair Todibo. "O voy a Barcelona o me quedo en Milán" è la frase che avrebbe trasmesso alla dirigenza dell'Inter lo stesso Martinez, 11 gol in 22 incontro in Serie A.