Obiettivi della Fiorentina? Prandelli: "Parte sinistra della classifica una partenza, non un arrivo"

vedi letture

Cesare Prandelli, neo tecnico della Fiorentina, nella sua conferenza stampa di presentazione ha parlato anche dell'obiettivo di arrivare nella parte sinistra della classifica: "Questa deve essere una partenza, non un arrivo. Questa squadra ha ottime qualità, non dobbiamo accontentarci ma non vendiamo neanche sogni. Per orima cosa dobbiamo avere la mentalità forte che ha anche la città. Quando i giocatori capiscono che il tuo modo di essere è quello poi vieni ripagato. Alcuni giocatori non sanno quali siano davvero le loro qualità, non le stanno esprimendo".