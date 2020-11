Obiettivo 4° posto per la Fiorentina? Prandelli: "Motore interessante, ma è ancora presto"

Obiettivo quarto posto per la Fiorentina? Cesare Prandelli, oggi ospite di Radio 1, risponde cautamente a chi gli chiede la qualificazione in Champions nell'anno del suo ritorno in viola: "Rispondo come ho risposto ai dirigenti: penso che sia una squadra con un motore interessante, bisogna capire la strada da percorrere insieme per esaltare le caratteristiche. L'unico obiettivo al momento è di crescere come squadra e come mentalità. Al momento non puoi avere un obiettivo ben preciso".