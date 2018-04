"Obiettivo 87 punti". Lo strano obiettivo di Sarri che sa di rinuncia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Obiettivo 87 punti". Cioè il record del Napoli in Serie A. Lo ha detto ieri Maurizio Sarri, dopo il pareggio contro il Sassuolo. Che sa tanto di scudetto ormai perso per gli azzurri, anche se in realtà mancano diverse gare alla fine della stagione, ivi compreso lo scontro diretto, e la Juventus ha comunque il probante impegno di Champions League da affrontare. Obiettivo 87 punti, però: uno in più della scorsa stagione. Un passo in avanti, certo. Che però non basterebbe per lo scudetto: per trovarlo assegnato a una quota così "bassa" bisogna tornare al 2015. Quando, però, la seconda chiudeva a 70: numeri molto lontani da quelli di questa stagione.