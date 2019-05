La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Theo Hernandez, terzino sinistro finito nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Di proprietà del Real Madrid, il laterale classe '97 in questa stagione veste la casacca della Real Sociedad.

Ha lo stesso agente di Raul Albiol e Callejon - C'è già stato un contatto tra il giocatore e Carlo Ancelotti: l'intenzione del club di De Laurentiis è quella di muoversi in anticipo per evitare un'asta internazionale. In questo senso, potrebbe essere d'aiuto l'ottimo rapporto col suo procuratore: Manuel Garcia Quilòn, lo stesso di Raul Albiol e José Callejon.