Obiettivo Mandzukic per la Fiorentina: Ribery inizia il pressing via social sull'ex compagno

Sono due dei nomi più gettonati in questi giorni a Firenze: Franck Ribery e Mario Mandzukic. Il primo per quanto sta mostrando sul campo al di là dei problemi relativi al furto subito, l'altro perché è diventato uno dei sogni della Fiorentina in vista del mercato estivo. Fa per questo notizia il commento che il campione francese ha lasciato sotto all'ultimo post Instagram del croato, suo ex compagno ai tempi del Bayern Monaco. Un "frero" (che significa "fratello") accompagnato da un cuore che testimonia l'amicizia tra i due: il preludio a un futuro insieme in maglia viola?