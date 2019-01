Obiettivo regista, Edera in arrivo. Poi sei cessioni: il punto sul Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti errori commessi in estate e la voglia di rimediare per raggiungere una difficile salvezza. La pesante sconfitta interna contro l'Atalanta mette un po' di fretta al Frosinone, che è alla ricerca dei tasselli giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Marco Baroni.

ACQUISTI

Rinforzi cercasi, dunque, anche se piovono no soprattutto dagli obiettivi in attacco: Alberto Paloschi e Facundo Ferreyra hanno rifiutato il trasferimento nel club laziale, ma è quasi fatta per Simone Edera. A centrocampo, dopo l'arrivo in prestito di Luca Valzania, si pensa a un altro giocatore della SPAL, Federico Viviani. Per la difesa obiettivo Stefan Simic del Milan, il sogno è Adel Taarabt.

CESSIONI Il Benevento sembra aver mollato Lorenzo Crisetig e ha spostato i radar su Leonardo Capezzi. Il presidente Stirpe ha annunciato i sicuri partenti nei prossimi giorni: dopo Ardaiz e Soddimo, saluteranno anche Hallfredsson, Vloet, Crisetig, Perica, Matarese e Besea