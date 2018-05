Obiettivo Romagnoli per ridare vita all'ItalJuve. Con Perin tra i pali

Mehdi Benatia non è un pilastro della Juventus che verrà. Lo è stato nell'ultimo campionato, forse il migliore del reparto arretrato al netto dei cali contro Real Madrid e Napoli, ma non è considerato per la società un calciatore centrale per i programmi futuri. Non è un pilastro e l'ex Roma ne è perfettamente consapevole. Ecco perché lo stesso calciatore marocchino, subito dopo la vittoria dello Scudetto, s'è espresso con parole piuttosto sibilline in merito al suo futuro: "Vedremo dopo il Mondiale".

Servirà quindi la giusta offerta per un calciatore che la Juventus vuole dar via, ma non regalare e quindi non cedere per meno di venti milioni di euro. Chi è interessato, dovrà poi trovare l'accordo con un calciatore che guadagna circa 3 milioni di euro netti a stagione e ha altri due anni di contratto.

La cessione di Benatia non è quindi semplice né scontata. Ma intanto la Juventus, che aspetta offerte concrete, si sta muovendo sottotraccia per dare continuità a quell'ItalJuve che ha perso colpi dopo gli addii di Bonucci e Buffon. Ecco perché Alessio Romagnoli, classe '95 del Milan, è ad oggi il primo obiettivo per rinforzare la difesa. Valutazione 35-40 milioni di euro per un calciatore che andrebbe a rimpolpare un reparto arretrato che già potrà contare su Rugani e Caldara. E che presto potrà fare affidamento anche sulle parate di Mattia Perin.