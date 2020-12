Obiettivo Supercoppa Italiana: Mertens punta al ritorno in campo per la sfida con la Juve

Un mese di stop per Dries Mertens. Sono questi i tempi di recupero per l'attaccante del Napoli, che s'è infortunato in occasione dell'ultima sfida di campionato contro l'Inter. "Trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale", riportava ieri il comunicato del club partenopeo, che ha dato tempo tre settimane prima di un nuovo controllo.

Verosimilmente, Mertens non sarà in campo prima di un mese: il suo obiettivo - riporta Radio Kiss Kiss Napoli - è quello di tornare abile a arruolabile per il 20 gennaio, giorno della Supercoppa Italiana contro la Juventus.