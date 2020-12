Occasione buttata per il Sassuolo: 0-0 a Roma dopo 50' giocati in superiorità numerica

Prestazione opaca per il Sassuolo di Roberto De Zerbi all'Olimpico contro la Roma, con i neroverdi che pur giocando in superiorità numerica per cinquanta minuti non sono riusciti ad avere la meglio sui giallorossi, rischiando anche di subire la rete della sconfitta nel secondo tempo. "Non sono contento, non abbiamo avuto voglia di vincere la partita", le parole del tecnico neroverde nel post gara, con lo stesso allenatore che è consapevole di non aver fatto le cose nel migliore dei modi una volta rimasti in 11 contro 10.

Impalpabile la prestazione di Jeremie Boga, apparso davvero sottotono all'Olimpico, ma neanche i suoi compagni di reparto hanno inciso come avrebbero dovuto. Pesa molto l'assenza di Caputo, ancora ai box per noie muscolari, ma da una squadra che ha impressionato molte volte in questo inizio di stagione è lecito aspettarsi di più e De Zerbi non vuole certo cercare alibi.