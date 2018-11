Occasione Fabregas: può tornare ad essere nome buono per il Milan

Fra i nomi per il centrocampo del Milan, spiega Sky Sport, torna quello dello spagnolo del Chelsea Cesc Fabregas. L'ex Barça sta giocando pochissimo in Premier con Maurizio Sarri ed il suo contratto terminerà nel 2019, motivo per cui il Milan potrebbe tornare a pensarci magari proprio in vista di gennaio quando il suo cartellino potrà essere acquistato a prezzo di saldo vista l'imminente scadenza.