Occasione Ferran Torres: contratto in scadenza nel 2021, la Juventus pronta al colpo

La Juventus resta sulle tracce di Ferran Torres. Gioiellino del Valencia, vent'anni, Tuttosport spiega che la Vecchia Signora è tra i club in pressing per lo spagnolo. Che può diventare un'occasione non solo tecnica ma anche economica: l'Under 21 iberico, infatti, è in scadenza nell'estate del 2021 e nella prossima la cessione sembra scontata. La Juventus è vigile, Torres potrebbe essere il vice Douglas Costa ideale.