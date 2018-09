© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma a gennaio proverà a portare a Trigoria Hector Herrera, centrocampista messicano che ha già chiarito di non voler rinnovare il contratto col Porto in scadenza nel 2019. Il club giallorosso, scrive il Corriere dello Sport, è in questo momento in vantaggio rispetto a tutte le altre squadre interessate per due motivi: perché Herrera è allettato dall'ipotesi Serie A e perché Ivan Marcano, suo connazionale, in questi giorni gli ha parlato benissimo di Roma.