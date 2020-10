Occasione Pogba a parametro zero: anche il Barcellona pensa al francese

Anche il Barcellona ha messo nel mirino Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, in scadenza con i Red Devils, non ha ancora rinnovato il suo contratto. Per questo motivo tutti i grandi club d'Europa sono pronti ad approfittare di una clamorosa occasione di mercato: come si legge sulle pagine del Daily Mirror, il Barça, alle prese con problemi economici causati dal COVID-19, non vorrebbe lasciarsi sfuggire un giocatore come il francese a parametro zero. Un'occasione quasi irripetibile.