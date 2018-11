Occasione Roma. Chiudere il discorso Champions, riaprire l'italiano

Fonte: dall'inviato a Mosca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si respira aria di rassegnazione a Mosca, dove ho potuto parlare con alcuni tifosi del CSKA disillusi da una squadra che in patria fatica e che in Champions è stata letteralmente distrutta all'Olimpico, non più tardi di due settimane fa, in vista della sfida alla Roma. Considerata troppo superiore, la squadra di Di Francesco dovrà dar seguito ad un periodo brillantissimo in Europa e opaco ogni oltre aspettativa in Italia. Motivo per cui la gara di stasera, non scontata comunque, è un banco di prova importante e soprattutto una occasione importante per dare modo al tecnico di focalizzarsi solo sul campionato con la qualificazione in tasca, visto che davanti ci sono otto importantissime partite prima di Natale, molte delle quali ampiamente alla portata della formazione capitolina. Chiudere il discorso Champions per riaprire quello in Italia, dove la conferma nella massima competizione è più che mai a rischio.