Occasione Willian a parametro zero: "Non ho trovato l'accordo col Chelsea. Situazione difficile"

Il brasiliano Willian è pronto a cambiare club. In scadenza di contratto col Chelsea, il calciatore brasiliano classe '88 nel corso di una intervista a 'Esporte Interativo' ha rivelato di non aver trovato l'accordo col club londinese per il rinnovo del contratto: “Il Chelsea mi ha offerto due anni e non cambieranno la loro offerta. Io invece gli ho detto che volevo tre anni: la situazione è difficile, non so davvero se sarà possibile restare".

Willian piace molto alla Juventus, ma non solo. E' uno dei parametri zero più appetiti e, a questo punto, è lecito aspettarsi un'asta per accaparrarsi le sue prestazioni.