La prima delle due occasioni di Cambiaso per invertire la rotta. Lontano dallo Stadium

Stasera la Juventus di Luciano Spalletti scenderà in campo nella sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar in Olanda e molto probabilmente la gara valida per la quarta giornata della League Phase della seconda competizione europea per importanza sarà un'occasione da sfruttare per Andrea Cambiaso. L'esterno della Juventus sta vivendo un momento molto complicato, testimoniato anche dai fischi di domenica scorsa da parte dell'Allianz Stadium al momento del suo ingresso in campo all'82'. La partita di pochi giorni prima a Marassi contro il Genoa è stata forse la sua peggiore di tutta la carriera e complice anche un avvio di campionato non all'altezza il popolo bianconero non ha più pazienza.

Le prossime due gare per tornare protagonista

Cambiaso, adesso, ha di fronte a sé due partite che non potrà sbagliare e nelle quali, probabilmente, Luciano Spalletti lo manderà in campo dal primo minuto. Prima, come detto, quella di questa sera contro l'AZ e poi quella di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina. Due occasioni che l'esterno italiano dovrà sfruttare, senza se e senza ma, se non vorrà peggiorare ancora di più il giustizio che i tifosi hanno di lui in questo momento.

Il fatto di giocare entrambe le partite lontano dall'Allianz Stadium potrebbe essere un vantaggio per lo stesso Cambiaso ma tutto dipenderà solo e soltanto da lui. Soltanto con il lavoro e con le prestazioni potrà uscire da questo tunnel, a iniziare da oggi, la prima tappa del percorso per tornare protagonista.