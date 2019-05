Occasioni per tutti, ma nessun gol: Genoa-Roma, 0-0 all'intervallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa e Roma hanno voglia di vincere, ma non riescono a concretizzarla. Il primo tempo della sfida di Marassi finisce così 0-0. A sfiorare il gol sono stati soprattutto gli ospiti, con Radu autore al ventesimo di una parata clamorosa su Fazio. Poi ancora nel finale, la Roma si è resa nuovamente pericolosa con Dzeko e Pellegrini, entrambi imprecisi seppur di poco. L'ultima occasione, la più clamorosa, finisce sui piedi di Romero, che in spaccata area manda addirittura in fallo laterale una palla che era solo da spingere in rete. Compito che pare non riuscire a nessuno, questo pomeriggio a Genova.