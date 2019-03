© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi 'Real' della Juventus. Quello di sabato è stato il secondo Clasico di fila in panchina per Marcelo, Isco ha giocato solo l'ultimo quarto d'ora. Intanto tra chi riflette per il futuro c'è anche Marco Asensio, alla 17esima panchina stagionale. Ancora non titolare nel Clasico, l'ex Espanyol non è soddisfatto della stagione che sta disputando alla corte di Solari.