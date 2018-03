Oddo: "De Paul può ricoprire più ruoli. Lasagna verso il recupero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo ha parlato anche dei dubbi del reparto avanzato: "Ho già scelto ma non ve lo dico. De Paul ha giocato mezzala, ma solo in amichevole. Nella necessità comunque è un'alternativa valida, per caratteristiche può farlo. Noi abbiamo preparato la nostra partita contro l'Atalanta che gioca benissimo. Stimo molto Gasperini, l'ho anche votato. Servirà agonismo, cattiveria e fortuna. Il nostro obiettivo è quello di convocarlo martedì (contro la Fiorentina, ndr) e fargli fare qualche minuto, e magari averlo dall'inizio contro la Lazio. E' in recupero, si sta allenando con noi da qualche giorno, ma si è fatto male in una parte delicata, starà anche a lui dirci le sue sensazioni".