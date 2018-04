Oddo precisa: "Arbitri in malafede? No, solo prevenuti con gli allenatori"

Fonte: udinese.it

In una nota ufficiale diffusa sul sito della società friulana, l'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo ha voluto chiarire alcune dichiarazioni rilasciate ieri al termine della sfida contro la Lazio: "Riguardo alla mie dichiarazioni, rilasciate nel post partita di Udinese-Lazio ai microfoni di PremiumSport, nei confronti del direttore di gara Rocchi vorrei precisare che il termine “malafede”, da me utilizzato impropriamente, era da intendersi come un atteggiamento di pregiudizio che a volte gli arbitri hanno nei confronti degli allenatori nel momento in cui ci avviciniamo a loro per chiedere spiegazioni sulle decisioni prese. Non era mia intenzione insinuare dubbi su premeditazioni o comportamenti scorretti da parte di Rocchi, fermo restando che ritengo che arbitri e allenatori debbano poter scambiarsi opinioni su quanto avviene in campo in modo paritario, come discusso nelle riunioni volute dalla Lega".