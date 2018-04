Oddo: "Scansarsi? Non mi frega nulla di quello che dice la gente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, ha parlato in conferenza stampa delle tante assenze della sua formazione e la possibilità di essere accusato di scansarsi contro il Napoli. "A me non interessa quello che dice la gente, a me interessa portare a termine il lavoro, cioè questa squadra alla salvezza. La gente non può sapere chi rischia di non giocare poi a Crotone. Io mi prendo le mie responsabilità, come delle scelte. A me quello che pensano gli altri non frega niente. Guardo il mio obiettivo, non quello delle altre squadre. Poi non andiamo a Napoli rassegnati, ma considerando la partita seguente".