ODG e USSI rispondono all'Inter: "Atteggiamento di Conte inaccettabile"

L’Ordine dei Giornalisti e l’Unione Stampa Sportiva (ODG e USSI) hanno voluto replicare all’annullamento della conferenza stampa di oggi da parte dell’Inter a seguito di una lettera apparsa sul Corriere dello Sport: "Il rispetto che il mondo del calcio proclama anche sulle maglie è una cosa seria. Se fosse un gioco, qui il flipper sarebbe andato in tilt. Intervenga subito la Procura federale, perché dire che l'atteggiamento del signor Conte allenatore dell'Inter è inaccettabile, maschera l'indignazione e resta senza conseguenze”, le parole dei presidenti delle due associazioni, Carlo Verna e Luigi Ferrajolo.

"Occorrono - aggiungono in risposta Ordine e Ussi - provvedimenti come ebbimo modo di esporre parlando nei giorni scorsi a un seminario dell'Ussi, alla presenza del presidente Gravina. L'articolo 21 della costituzione viene prima di ogni legge e di tutte le carte federali. Non accettare le critiche del singolo sarebbe di per sé deprecabile, peraltro si parla di uno stimatissimo professionista dell'informazione, maestro di tanti. Arrivare all'arroganza di voler punire la stampa nel suo complesso, come discriminazione di categoria, annullando senza preavviso coi colleghi sul posto la conferenza prevista è un offesa anche ai cittadini, destinatari dell'informazione in democrazia, che non può restare impunita. Da un lato ci aspettiamo delle scuse formali di Antonio Conte entro il post partita, dall'altro chiediamo anche cosa ne pensi del comportamento del suo milionario dipendente una gloriosa società come l'Inter".