Odogwu su Balotelli: "Il vero razzismo è quando ti insultato per strada"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Anche il centravanti della Virtus Verona Raphael Odogwuha voluto commentare quanto accaduto durante Hellas-Brescia con la reazione di rabbia di Mario Balotelli di fronte ai soliti insulti razzisti: “Verona è una città splendida, dove si vive benissimo ed è un peccato che venga macchiata da queste cose. Meno male che gli ululati sono stati fatti da così poche persone, fossero partiti da tutta la curva e da altri settori dello stadio ci sarei rimasto malissimo. - spiega Odogwu al Corriere Veneto - Si tratta di un episodio isolato e circoscritto a pochi. Aspettavano Balotelli per prenderlo di mira. Se al suo posto ci fosse stato Lukaku, sono sicuro che non sarebbe successo nulla. Lo fanno per distrarti, è un’azione di disturbo ma non è razzismo. Il vero razzismo è quando te ne dicono di tutti i colori per strada”.