Offerta da 6 milioni e no di Cellino: il Brescia non molla Torregrossa al Torino

Il Torino oggi ha offerto 6 milioni di euro al Brescia per Ernesto Torregrossa. La punta non si è allenata ma Massimo Cellino ha detto di no e deciso di non farlo partire. Lo spiega Sky Sport.