Offerta del Digione all'Hellas per Stepinski: il giocatore preferisce restare in Italia

Lo scambio fra Hellas Verona e Genoa con protagonisti Andrea Favilli e Mariusz Stepinski non sembra destinato a concretizzarsi. Il primo arriverà comunque al Verona, mentre il polacco non farà il percorso inverso. Il club scaligero continua però a cercare una sistemazione per il suo attaccante e nelle ultime ore, secondo Sky Sport, avrebbe ricevuto un'offerta dal Digione. Una proposta che però il giocatore non sembra voler prendere in considerazione, visto che la sua priorità sarebbe quella di restare in Italia.