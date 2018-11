Offresi progetto di grande bomber: Kean, scheggia impazzita del mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato di gennaio avrà di certo un grande protagonista per quanto riguardo i movimenti degli attaccanti: difficilmente la Juve deciderà di confermare in rosa un gioiellino come Moise Kean, troppo promettente per essere lasciato in tribuna per un anno e allo stesso tempo non all'altezza, per ora, del competitivissimo reparto avanzato a disposizione di Allegri. Sarà addio, per sei mesi, con tanti club di Serie A che potrebbero bussare alla porta bianconera per avere un giocatore completissimo, capace di agire sia come prima che come seconda punta e con un anno di massima divisione alle spalle, con l'Hellas Verona, oltre che sei mesi di allenamento fianco a fianco con Cristiano Ronaldo.

Con l'Under 21 il classe 2000 ha dimostrato stasera, ancora una volta, di essere un giocatore in grado di spostare gli equilibri: di fronte c'erano giocatori anche di quattro anni più grandi, ma per Kean giocare sottoetà è una piacevole abitudine. Tornando al mercato, l'ex scaligero rischia di diventare una scheggia impazzita in grado di cambiare il volto dell'attacco della squadra dove andrà a giocare: e viste le difficoltà di tante squadre di Serie A a fare gol, di certo non mancheranno le pretendenti.