Ogbonna e l'Italia: "Spero di tornare a vestire la maglia azzurra"

© foto di Federico De Luca

Il difensore del West Ham, Angelo Ogbonna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, della sua voglia di tornare in azzurro: "L'Italia per me è un obiettivo. Al West Ham stiamo attraversando un periodo difficile ma penso sempre alla Nazionale. Ci sono molti giocatori bravi e la competizione è alta: non sono io a fare le scelte ma mi candido per la convocazione".