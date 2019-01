© foto di Federico De Luca

Angelo Ogbonna vuole restare al West Ham. Secondo Sky Sport, il difensore italiano non avrebbe preso in considerazione la recente offerta del Bologna e sarebbe determinato a dare continuità al buon minutaggio concessogli in queste ultime partite da mister Pellegrini. L'ex Torino è partito dal 1' anche oggi nella gara di FA Cup vinta 2-0 contro il Birmingham.